النفايات المشعة.. خطر يدهم الأنباريين وتحذيرات من مخطط يستهدف أبناء المحافظة

2019/06/14 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبار

حذر النائب عن محافظة الانبار يحيى المحمدي، اليوم الجمعة، من مخطط يستهدف ابناء محافظته عن طريق طمر نفايات مشعة سيكون لها تبعات خطيرة على ارواح الناس، مطالباً “الحكومة الاتحادية وحكومة الأنبار بالتدخل لايقاف هذا المخطط”.





وقال المحمدي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن” محافظتنا عانت من مشاكل متعددة منذ عام ٢٠٠٣ والى يومنا الحالي ، وأهالي الانبار عانوا من تكرار الأزمات التي لحقت بهم والتي كان اخرها مافعله تنظيم داعش المجرم بمناطقهم ومنازلهم وازهاق لأرواح ابناءهم”.





و تابع المحمدي حديثه قائلاً : ان المواد التي يراد طمرها في محافظتنا يتم التسويق لها انه تم معالجتها وهذا الشئ غير صحيح إطلاقاً ، منوهاً ان طمرها علمياً و قانونياً يحتاج الى أكثر من ٥٠ عام”.

وأشار إلى أنه” تم التحرك ومفاتحة

رئاسة البرلمان و اللجان المختصة لايقاف هذا الإجراء الخطير .

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