عبد المهدي يعلن رفضه التضييق على الحريات الصحفية

2019/06/14 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الجمعة، رفضه لأي شكل من اشكال التضييق على الحريات الصحفية، فيما اكد تمسكه بحرية العمل الصحفي.

وقال عبد المهدي في بيان تلقى “النور نيوز”نسخة منه، “يسعدنا ان نشارك الأسرة الصحفية عيدها الأغر الذي يحل هذا العام والعراق اكثر امناً واستقراراً وبغداد اكثر زهواً وتألقاً وتفتح ذراعيها لجميع ابنائها وضيوفها”.

واضاف ،”إنها لمناسبة كبيرة ان نحتفل

بمرور قرن ونصف على ولادة الصحافة في العراق ، فعلى مدى عمرها وكفاحها الطويل

أسهمت إسهاما فاعلا في تنوير الرأي العام والدفاع عن مصالح الشعب ومكتسباته وكان

لها الدور المشهود في حركات التحرر والاصلاح والتغيير”.

وتابع “نهنئ جميع الصحفيين والصحفيات

والعاملين في مؤسسات الصحافة والإعلام نستذكر بإعتزاز حضورها في ميادين الجهاد

والدفاع والبناء حين اختلطت دماء شهداء الصحافة بدماء المقاتلين الابطال ،

وتواصلون اليوم بنفس الهمة المشاركة الفاعلة والمسؤولة في بناء الانسان وتعزيز

القيم الاخلاقية والوطنية والتصدي لجميع اشكال الارهاب والتمييز والتطرف”.

واكد عبد المهدي في هذه المناسبة

“تمسكه بحرية العمل الصحفي وتوفير الاجواء الآمنة للصحفيين وحمايتهم ورعاية حقوقهم

، ونرفض أي شكل من اشكال التضييق على الحريات الصحفية ، وكل غايتنا: إعلام حر صادق

ومهني يتحرى الدقة والموضوعية في أداء واجبه ورسالته النبيلة “.

واستطرد “نرى في هذا العدد الكبير من

الصحف والفضائيات والاذاعات ووكالات الانباء اضافة الى وسائل التواصل الاجتماعي

ميزة للعراق وعنصر إثراء ودليل عافية يكشف عمّا يمتلكه ابناء هذا الشعب المعطاء من

قدرات وطاقات وكفاءات نعتز بها جميعا ونسعى لتعزيز دورها في اصلاح الدولة والمجتمع

وإشراكها في جهود البناء والاصلاح ومحاربة الفساد والظواهر السيئة وفي تسليط

الاضواء على المبادرات والجهود الخيّرة والصور المضيئة ، وعدم ادخار أي جهد في

الوصول إلى الحقيقة ومحاربة الشائعات”.

وقال إن “بلدكم الذي أخذ مكانته التي

يستحقها بين الامم يفتخر بما تحققه الصحافة العراقية من حضور وانجاز وننظر الى

دورها بتعزيز مكانة العراق بإحترام وتقدير ، وما فوز العراق بعضوية المجلس المركزي

للاتحاد الدولي للصحفيين إلا دليل على ذلك ، والتهنئة موصولة بهذه المناسبة لنقيب

الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي وجميع الاسرة الصحفية العراقية على هذا الانجاز

الذي يضاف للعراق تزامنا مع احتفالكم بعيد الصحافة”.

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