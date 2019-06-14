عمليات الجزيرة والبادية تعلن حصيلة عمليتها في صحراء الأنبار

2019/06/14 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلن قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي، الجمعة،

عن تدمير مضافات واوكار لتنظيم “داعش” في محافظة الانبار.

وقال المحمدي في تصريح صحفي إن “قيادتي عمليات الجزيرة

ونينوى نفّذتا عملية تفتيش مشتركة في صحراء الجزيرة غربي البلاد، باشراف ومشاركة القادة

الميدانيين للقيادتين”.

وأضاف أن

“كافة قطعات الجيش والحشد العشائري والقوة الجوية وطيران الجيش، باسناد التحالف

الدولي اشتركوا في العملية”.

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