2019/06/14 | 19:33

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بالصور..سيارة تقفز من على جسر يبلغ ارتفاعه 120 م

العراق

بالصور..سيارة تقفز من على جسر يبلغ ارتفاعه 120 م

الجمعة 14 يونيو 2019 - 19:14

سيارة اجرة

افاد مصدر محلي في محافظة اربيل ، الجمعة، بأن سيارة أجرة سقطت من على جسر يمر فوق شارع 120 متر في المحافظة، فيما اكد عدم وجود وفيات في الحادث.

افاد مصدر محلي في محافظة اربيل ، الجمعة، بأن سيارة أجرة سقطت من على جسر يمر فوق شارع 120 متر في المحافظة، فيما اكد عدم وجود وفيات في الحادث.

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