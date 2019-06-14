"سكني" يسلم الفلل الجاهزة في الشرقية

2019/06/14 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان تسليم الفلل الجاهزة في عدد من المشاريع المنتشرة في عدد من مناطق

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