ضبط 3.3 مليون مخالف وترحيل 826 ألف

2019/06/14 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439 هـ حتى نهاية يوم الخميس 10 / 10 / 1440 هـ

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