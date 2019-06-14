2019/06/14 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت الهند رسوماً عقابية على أكثر من 20 سلعة مستوردة من الولايات المتحدة، بعد قرار واشنطن إلغاء بعض المزايا التجارية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهند تفرض رسوماً عقابية على سلع أمريكية) نشر أولاً على موقع (الرؤية الاماراتية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهند تفرض رسوماً عقابية على سلع أمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرؤية الاماراتية).