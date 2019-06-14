«بيزنس انسايدر»: ديزني ستزيح «نتفليكس» خلال 5 سنوات

2019/06/14 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت «بيزنس انسايدر» تقريراً أكدت فيه ان شعبية ديزني ستمكنها من اعتلاء قمة البث في الولايات المتحدة الأميركية خلال 5 سنوات، وفقًا لتقديرات بنك «مورجان ستانلي».وقال بنك «مورجان ستانلي» الأميركي: «نعتقد أن شركة ديزني يمكن أن تستفيد من علامتها التجارية لتستهدف بشكل فعال أكثر من مليار مستهلك».وقالت شركة ديزني ستنفق ديزني 500 مليون …

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