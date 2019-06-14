العراقي رشيد يقترب من بنفيكا البرتغالي

2019/06/14 | 19:38

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بغداد :سومر نيوز

يسعى نادي بنفيكا البرتغالي إلى التعاقد مع لاعب الوسط العراقي أسامة رشيد، مقابل مليوني يورو، بحسب ما ذك...

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