2019/06/14 | 19:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
العراقي رشيد يقترب من بنفيكا البرتغالي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
يسعى نادي بنفيكا البرتغالي إلى التعاقد مع لاعب الوسط العراقي أسامة رشيد، مقابل مليوني يورو، بحسب ما ذك...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
العراقي رشيد يقترب من بنفيكا البرتغالي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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