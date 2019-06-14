الخطيب يكشف عن نتائج زيارته الى البصرة بشان ازمة الكهرباء

2019/06/14 | 19:38

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بغداد:سومر نيوز

كشف وزير الكهرباء لؤي الخطيب الجمعة، عن تفاصيل زيارته الى محافظة البصرة وبحثه ازمة الكهرباء مع الادارة ...

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