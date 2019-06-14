شارع 120متر في اربيل يسجل اول حادث مروري منذ دخوله الخدمة

2019/06/14 | 19:38

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بغداد:سومر نيوز

افاد مصدر محلي في محافظة اربيل ، الجمعة، يسقوط سيارة أجرة من على جسر يمر فوق شارع 120 متر في المحافظة، ف...

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