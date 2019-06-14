مجلة أمريكية: إدارة ترامب تتجنب انتقاد بن سلمان

2019/06/14 | 19:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مجلة "نيويورك ريفيو أوف بوكس" الأمريكية، إن إدارة ترامب تتجنب انتقاد ابن سلمان على ما يصدر عنه من "بلايا".

وأشارت المجلة، في الجزء الأول من

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