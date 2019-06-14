القبض على 3 متهمين يتاجرون بالمخدرات وحبوب الهلوسة في واسط.. (صور)

2019/06/14 | 19:43

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت شرطة مكافحة المخدرات بمحافظة واسط، اليوم الجمعة، القبض على 3 متهمين يتاجرون بالمخدرات وحبوب الهلوسة في المحافظة.

وذكرت الشرطة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "عناصر مكافحة المخدرات القت القبض اليوم على 3 متهمين يتاجرون بالمواد المخدرة وحبوب الهلوسة".

وأضافت، أن "المتهمين الثلاثة تمت احالتهم الى القضاء مع المواد الممنوعة التي ضبطت بحوزهم".

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، الجمعة، مقتل 4 عناصر من تنظيم داعش.

وذكرت القيادة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان "فوج طوارئ واسط الثاني المرابط في محافظة صلاح الدين قضاء سامراء وخلال عملياته الاستباقية ضمن ق

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت قيادة شرطة محافظة النجف، الجمعة، توضيحاً بخصوص ممارسات امنية نفذتها داخل المحافظة بأمر من رئاسة الوزراء.

وذكرت القيادة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، "نود أن نبين للمواطنين الكرام أن الممارسات الأمنية التي تن

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني في العاصمة بغداد، اليوم الجمعة، بأن القوات الامنية قطعت الطرق المؤدية الى ساحة التحرير، وسط العاصمة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية المشتركة من الجيش والشرطة قطعت،

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