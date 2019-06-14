دك مقرات لداعش في الصحراء الغربية

2019/06/14 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنية- كلكامش برس؛ نفذت القوات الامنية عملية كبرى لمطاردة فلول داعش الارهابي في الصحراء الواقعة بين محافظات صلاح الدين والانبار ونينوى.وقال قطري العبيدي القيادي في حشد الانبار العشائري في تصريح صحفي، ان “عملية أمنية كبرى مشتركة نفذتها قيادات عمليات الانبار والجزيرة وصلاح الدين ونينوى والحدود بالاضافة الى الحشد العشائري في الصحراء الشمالية للانبار بإتجاه […]

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