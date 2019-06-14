2019/06/14 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / خطوة برس أعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية، عن نجاح التشغيل التجريبي للمحولة الذاتية السادسة الجديدة 400/132KV في محطة البصرة 400.وقال مدير عام الشركة المهندس زياد علي فاضل في تصريح تلقته “خطوة برس” ان “ملاكات نقل الطاقة في الجنوب وبجهود ذاتية انجزت مشروع نصب المحولة الذاتية السادسة سعة 250MVA

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نقل الطاقة تعلن انجاز “اهم مشاريع صيف 2019” في البصرة وكالة خطوة برس.

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