2019/06/14 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل الإعلام القطري كعادته أساليبه الرخيصة؛ لبث الشائعات والأكاذيب بشأن المملكة، لمحاولة زعزعة الأمن والاستقرار..[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سجون أمن الدولة بالمملكة صداع لقطر..



والخارجون منها : ” الخدمة 5 نجوم “ صحيفة صدى الالكترونية.

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