2019/06/14 | 20:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ خطوة برس اعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الجمعة، عن القبض على متهم وضبط عجلته نوع صهريج بسبب تزوير في المستندات “المنفيست”.وقالت المديرية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “سيطرة بوابة أبو صخير في محافظة البصرة التابعة لمديرية شرطة نفط الجنوب/ قسم السيطرات، القى منتسبوها القبض على متهم وعجلته صهريج مرسيدس

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط صهريج والقبض على سائقه بتهمة تزوير مستندات في البصرة وكالة خطوة برس.

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