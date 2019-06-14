“الشمبلان” يهدد بإيقاف محطة كهرباء الناصرية الحرارية

2019/06/14 | 20:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار / خطوة برس حذرت إدارة محطة كهرباء الناصرية الحرارية، اليوم الجمعة، من احتمالية توقف المحطة بالكامل بسبب اختناق مضخات التبريد بنبات الشمبلان في محافظة ذي قار.وقال مدير المحطة المهندس فيصل عبد العالي في تصريح تلقته “خطوة برس” إن “المحطة قد تتوقف بالكامل بسبب اختناق مضخات التبريد بنبات الشمبلان”، مشيرا إلى ان “كمياته

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