المرور: أعمال الطرق قبل التنسيق مع الإدارة المختصّة تعدّ مخالفة مرورية

2019/06/14 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت إدارة المرور أن القيام بأعمال الطرق قبل التنسيق مع الإدارة المختصة يعد مخالفة مرورية.وشددت الإدارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "توي...

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