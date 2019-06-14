بعد استهداف الناقلتين وتبديد ترامب للمخاطر.. رسالة من

2019/06/14 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الجمعة، "الإيرانيين إلى مراجعة أنفسهم وتغيير ذلك المسار"، وذلك في سياق تعليقه على استهداف ناقل...

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