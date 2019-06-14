اكتشاف قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية بوسط برلين

2019/06/14 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة الألمانية بالعاصمة برلين، اليوم الجمعة، اكتشاف قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية بالقرب من ميدان ألكسندر بلاتس، وسط برلين؛ أثناء أعمال بن...

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