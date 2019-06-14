خطة سعودية لبناء إمبراطورية عالمية للغاز الطبيعي.. ومصادر فرنسية تكشف التفاصيل

2019/06/14 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة «لوبينيون» الفرنسية تقريرًا عن التحول الاستراتيجي السعودي، تحت عنوان «ترغب المملكة في بناء إمبراطورية للغاز الطبيعي»، فيما اعتبرت الصحيفة أ...

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