الداخلية: ضبط 3 ملايين و320 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

2019/06/14 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية نتائج الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، عن ضبط ثلاثة ملايين، و320 ألفًا و518 مخالفً...

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