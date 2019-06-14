مسؤول أميركي: زوارق إيرانية تعيق سحب ناقلة النفط المتضررة

2019/06/14 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول أميركي إن قوارب إيرانية تمنع سفناً من سحب ناقلة النفط المتضررة «فرونت ألتير» في خليج عمان.

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