بوتين يؤكد عمق التعاون القائم بين روسيا وإيران في مختلف المجالات

2019/06/14 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عمق التعاون القائم بين روسيا وإيران في مختلف المجالات ومن بينها مكافحة الإرهاب وقضايا الاستقرار الإقليمي .وأشار بوتين خلال لقائه الرئيس الإيراني حسن روحاني علی هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة القرغيزية بشكيك اليوم الجمعة بحسب وكالة” ايرنا “, إلى أن “العلاقات بين روسيا وإيران متعددة الأوجه والأطراف […]

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