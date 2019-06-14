2019/06/14 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد موفد اعلام الحشد الشعبي في صلاح الدين استقرار حالة ثلاثة منتسبين في مديرية مقاتلة الدروع بعد تعرضهم امس للاصابة جراء استهداف قاعدة بلد الجوية بعدد من القذائف.واوضح اعلام الحشد في يبان وتلقته وكالة صدى، ان 4 قذائف هاون سقطت مساء امس على قاعدة بلد الجوية في صلاح الدين ما ادى الى إصابة عدد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصابون من الحشد جراء قصف قاعدة بلد الجوية بقذائف هاون وكالة صدى الاعلام للانباء.

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