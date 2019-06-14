2019/06/14 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

اتهم وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، السلطات السورية، باستهداف نقطة مراقبة لتركيا في إدلب، مت...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تركيا تتهم الجيش السوري بـ"التحرش" بنقطة مراقبة لها في إدلب وتتوعد بالرد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تركيا تتهم الجيش السوري بـ"التحرش" بنقطة مراقبة لها في إدلب وتتوعد بالرد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).