2019/06/14 | 20:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيسة كتلة الحزب الديموقراطي الكوردستاني في مجلس النواب تهنأ السيد مؤيد اللامي بفوزه بعضوية المجلس المركزي لاتحاد الصحفيين الدولي نتقدم بأحر التهاني والتبريكات الى السيد مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين بفوزه بعضوية المجلس المركزي لاتحاد الصحفيين الدولي في الانتخابات التي جرت يوم امس في العاصمة التونسية .كذلك نبارك للاسرة الصحفية في العراق هذا الفوز

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النائبة فيان صبري تهنئ اللامي بفوزه بعضوية المجلس المركزي لاتحاد الصحفيين الدولي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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