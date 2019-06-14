2019/06/14 | 20:44

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رئيس الوزراء يتلقى اتصالات هاتفياً من بومبيو

بغداد -

كلمة

تلقى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، يوم الجمعة، اتصالا

هاتفيا من وزير الخارجية الامريكية مايك بومبيو.

وقال بيان لمكتب عبد المهدي، حصل عليه "موقع كلمة

الإخباري" ان "الاتصال جرى خلاله تبادل وجهات النظر حول

التطورات التي تشهدها المنطقة على خلفية الازمة بين الولايات

المتحدة وايران".

وتابع "اثنى بومبيو على سعي العراق للحفاظ على الامن والاستقرار في

المنطقة وتجنب التصعيد، في الوقت الذي اكد فيه عبد المهدي، اهمية

تطوير العلاقات الثنائية واستمرار التعاون في جميع المجالات، كما

شدد على موقف العراق من الازمة الراهنة، وسعيه لتحقيق التهدئة

وحماية مصالح شعوب المنطقة، مشيرا الى اللقاءات والمشاورات التي

شهدتها بغداد مؤخرا حول هذا الملف".

يشار الى ان اتصال بومبيو ياتي بعد يوم واحد من اتهام الولايات

المتحدة رسميا لايران، بالهجوم على ناقلات النفط في خليج

عمان.

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