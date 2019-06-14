2019/06/14 | 20:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو ، اليوم الجمعة، أن بلاده لن تتراجع على الإطلاق عن امتلاك منظومة “إس-400” للدفاع الجوي الروسية.
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وقال تشاووش أوغلو:
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوغلو: تركيا لن تتراجع عن "إس-400") نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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