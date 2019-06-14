أوغلو: تركيا لن تتراجع عن

2019/06/14 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو ، اليوم الجمعة، أن بلاده لن تتراجع على الإطلاق عن امتلاك منظومة “إس-400” للدفاع الجوي الروسية.

وقال تشاووش أوغلو:

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