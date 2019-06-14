يحيى كريم: منتخب الناشئين سيكون رافد حقيقي للمنتخبات الوطنية

2019/06/14 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل منتخب الناشئين، استعداداته خلال المعسكر التدريبي في العاصمة العمانية مسقط، استعدادا لبطولة غرب اسيا. وقال رئيس وفد المنتخب يحيى كريم في تصريح صحفي اطلعت عليه

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