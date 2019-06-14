خطة أوروبا لإيران.. بيع النفط بالمقايضة لتفادي العقوبات الامريكية

2019/06/14 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الباحثة شذى خليل أصبحت العقوبات الجديدة نافذة المفعول ، وقد تعرقل الجهود الأوروبية المتعثرة لإبقاء بعض التجارة مع إيران عن طريق تجنب

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