إستئناف العمل بثالث أكبر سدود الإقليم

2019/06/14 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ استأنفت الملاكات الهندسية، العمل بسد (ديوانة) في قضاء دربنديخان التابع لمحافظة السليمانية.وجاء قرار الاستئناف بأمر من نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني.وتم البدء بتنفيذ السد، عام 2011، والذي يعتبر ثالث أكبر السدود في اقليم كردستان بعد سدي دوكان ودربنديخان، فيما توقف العمل فيه نتيجة للازمة المالية في الاقليم.السد […]

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