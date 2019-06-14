رغم سجن مسؤولين سابقين .. استمرار التظاهرات في الجزائر

2019/06/14 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يسفر القرار بسجن سياسيين سابقين من كبار المسؤولين إبان رئاسة عبدالعزيز بوتفليقة عن تهدئة الاحتجاجات في الجزائر،

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