قطاع التكنولوجيا يقود سوق الأسهم الأوروبية للهبوط

2019/06/14 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قادت أسهم التكنولوجيا الحساسة للتجارة الخسائر في سوق الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، بعد تحذير من شركة برودكوم

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