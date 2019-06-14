موزيلا تطلب مقابلا ماديا من عملائها للحصول على خدماتها الجديدة

2019/06/14 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..طالبت شركة موزيلا المعروفة بمتصفح الانترنت فايرفوكس على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية بدفع المزيد من الأموال للحصول على مميزاتها الجديدة.وفقا لما نشره موقع “جادجيت”، تقدم الشركة حاليا إصدارا واحدة فقط من فايرفوكس لجميع المنصات التي يمكن تنزيلها واستخدامها مجانا على الرغم من عدم وجود إعلان رسمي عنها.وحتى الآن لم تحدد شركة […]

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