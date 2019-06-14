2019/06/14 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين / خطوة برس أعلنت شرطة النفط اليوم الجمعة إحباط محاولة لتهريب النفط من أنابيب ممتدة من بيجي حتى قضاء حديثة في الأنبار.وقال بيان رسمي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “شرطة الطاقة بالتنسيق مع قوات من الحشد الشعبي ضبطوا ٦ خروقات على حزمة أنابيب نفطية وهي عبارة عن تركيب صمامات ومحاولة تهريب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحباط محاولة لتهريب نفط من أنابيب ممتدة من بيجي حتى حديثة وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط محاولة لتهريب نفط من أنابيب ممتدة من بيجي حتى حديثة) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط محاولة لتهريب نفط من أنابيب ممتدة من بيجي حتى حديثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).