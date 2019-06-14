الرئيس الغانم يعود إلى البلاد

2019/06/14 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى البلاد، اليوم الجمعة، قادماً من مدينة لاهاي الهولندية بعد مشاركته في المنتدى العالمي لثقافة السلام الذي نظمته مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية.كان في استقبال الغانم على أرض المطار وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار د.فهد العفاسي والأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري.ورافق …

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