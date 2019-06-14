ريال بيتيس الإسباني يتعاقد مع خيمينيز

2019/06/14 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاقد نادي ريال بيتيس الإسباني لكرة القدم، يوم الجمعة، مع خوانمي خيمينيز لاعب نادي ريال سوسييداد، حتى 2024.

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