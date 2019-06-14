ملك ماليزيا يغادر البلاد ومحمد بن زايد في مقدمة مودعيه

2019/06/14 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد زيارة رسمية للدولة استغرقت يومين، غادر البلاد، مساء الجمعة، السلطان عبد الله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا الصديقة، وكان في وداعه، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

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