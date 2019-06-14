القبض على 3 متهمين يتاجرون بالمخدرات وحبوب الهلوسة في واسط

2019/06/14 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ واسط

أعلنت شرطة مكافحة المخدرات بمحافظة واسط، اليوم الجمعة، القبض على 3 متهمين يتاجرون بالمخدرات وحبوب الهلوسة في المحافظة.

وذكرت الشرطة، في بيان تلقى ” النور نيوز” نسخة منه، أن “عناصر مكافحة المخدرات القت القبض اليوم على 3 متهمين يتاجرون بالمواد المخدرة وحبوب الهلوسة”.

وأضافت، أن

“المتهمين الثلاثة تمت احالتهم الى القضاء مع المواد الممنوعة التي ضبطت

بحوزهم”

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