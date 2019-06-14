2019/06/14 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WPiRNf3FhjM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نشرة اخبار خاصة بالجوانب الخدمية للمحافظات/ تقديم رافد عدنان/ يوم 2019/6/14) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نشرة اخبار خاصة بالجوانب الخدمية للمحافظات/ تقديم رافد عدنان/ يوم 2019/6/14) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).