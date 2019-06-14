2019/06/14 | 20:59

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بروجردي: أميرکا تريد جعل المنطقة غير آمنة لبيع المزيد من أسلحتها

اتهم عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الايراني علاء الدین بروجردي

الولايات المتحدة بالتورط في الهجوم الاخیر على ناقلات النفط في بحر

عمان قائلا: ان الأمريكيين يريدون جعل المنطقة غير آمنة لبيع المزيد

من الأسلحة.و اضاف بروجردي : هذه الإجراءات مشبوهة تماما و أعتقد أن السياسة

الأمريكية في منطقة الخليج الفارسي وبحر عمان ومنطقة غرب آسيا تعتمد

علی حالة من انعدام الأمن لبيع المزيد من الأسلحة وانشاء المزيد من

القواعد والمزيد من النفوذ في المنطقة.وتابع رئيس لجنة الأمن القومي في المجلس الشوری الاسلامي: طبّق

الأمريكيون هذه السياسة على مدى العقود الماضية في هذه المناطق، مشيرا

الى ان الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تستفيد من مثل هذه

الأفعال.واکد بروجردي ان الأمريكيين لا يبدأون أي حرب في المنطقه خصوصا ضد

الجمهورية الإسلامية الايرانية لأن نتائجها ستضر بمصالحهم.

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