الحدود يكتسح شباك السماوة وتعادل سلبي بين الحسين والنجف

2019/06/14 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكرم الحدود وفادة السماوة بثلاثية بيضاء في المباراة التي أقيمت في ملعب التاجي لحساب الجولة 31 من الدوري.افتتح التسجيل مروان عباس في الدقيقة 15 من المباراة وعزز النتيجة اللاعب شريف عبد الكاظم في الدقيقة 35 لينتهي الشوط الأول بتقدم الحدود بهدفين دون رد، .وفي الشوط الثاني وبعد مرور ثمان دقائق فقط تمكن اللاعب […]

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