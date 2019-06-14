عادل عبد المهدي مهنئاً بعيد الصحافة:نرفض أي تضييق على الحريات الصحفية

2019/06/14 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، الاسرة الصحفية بعيد الصحافة العراقية” مشيداً “بتضحياتها ودورها بتعزيز مكانة العراق”.وقال عبد المهدي في بيان بالمناسبة “يسعدنا ان نشارك الأسرة الصحفية عيدها الأغر الذي يحل هذا العام والعراق أكثر أمناً واستقراراً وبغداد أكثر زهواً وتألقاً وتفتح ذراعيها لجميع ابنائها وضيوفها”.وأضاف “إنها لمناسبة كبيرة ان نحتفل بمرور قرن

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