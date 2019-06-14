واشنطن: زوارق ايرانية تمنع سحب ناقلة النفط النرويجية المتضررة في خليج عمان

2019/06/14 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أفادت وكالة “رويترز” مساء يوم الجمعة، نقلا عن مسؤول أمريكي، بأن زوارق إيرانية سريعة منعت سحب ناقلة النفط النرويجية “فرونت ألتير” المتضررة في خليج عمان.ولم يوضح المسؤول الأمريكي كيف علمت الولايات المتحدة بالمواجهة التي تم الإبلاغ عنها بين القوارب السريعة الإيرانية وقوارب الجر التي كانت تحاول ربط وسحب “فرونت ألتير” النرويجية

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