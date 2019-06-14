2019/06/14 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ خطوة برس اعلنت مديرية شرطة نفط الجنوب، اليوم الجمعة، عن القبض على متهم وضبط عجلته الحوضية لنقل الماء، بعد ان تم تحويرها لتهريب مادة الكاز.وقالت المديرية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “فوج شرطة نفط غرب الرميلة الشمالي وحسب معلومات من مكتب المفتش العام لشرطة نفط الجنوب، وفي كمين محكم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على سائق عجلة حوضية محور لتهريب مادة الكاز في البصرة وكالة خطوة برس.

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