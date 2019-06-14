2019/06/14 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح ، امس الخميس، رئيس اتحاد الصحفيين العرب نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي بمناسبة فوزه في انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين .وقدم رئيس الجمهورية التهئنة في اتصال هاتفي ، بحسب ما اكدته نقابة الصحفيين العراقيين، وبارك صالح لنقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي فوزه في انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برهم صالح يهنئ اللامي بمناسبة فوزه في انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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