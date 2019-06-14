تويتر يحذف تغريدات إعلامي سعودي حرّض على قصف الجزيرة

2019/06/14 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت إدارة تويتر بحذف تغريدات للإعلامي السعودي خالد المطرفي حرّض فيها على قصف قناة الجزيرة، وذلك بعد شكوى تقدمت بها الشبكة.

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