2019/06/14 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد الإمارات، لإطلاق أول رائد فضاء إلى المريخ خلال شهرين في مهمة علمية وبحثية مهمة.[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإمارات تطلق أول رائد فضاء عربي إلى المريخ بالتعاون مع المملكة صحيفة صدى الالكترونية.

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